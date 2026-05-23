Un automobiliste tombe dans le Rhin à Rümikon (AG)

Un automobiliste de 50 ans est tombé dans le Rhin avec son véhicule samedi matin à Rümikon ...
Un automobiliste tombe dans le Rhin à Rümikon (AG)

Un automobiliste tombe dans le Rhin à Rümikon (AG)

Photo: Police cantonale AG

Un automobiliste de 50 ans est tombé dans le Rhin avec son véhicule samedi matin à Rümikon (AG). L'homme a été blessé, mais a pu sortir seul de sa voiture. Il a expliqué avoir fait une embardée pour éviter un animal.

La police a été alertée vers 08h00, a-t-elle indiqué dans un communiqué. L'automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, qui a traversé la voie opposée et s'est retrouvée sur le bas-côté. Le véhicule a alors fait un tonneau avant de glisser jusque dans le Rhin.

Le conducteur a été conduit à l'hôpital. Le véhicule a quant à lui été totalement détruit, précise la police cantonale argovienne.

/ATS
 

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