Un bancomat a explosé dans la nuit à Delémont

Un distributeur automatique de billet a explosé dans la nuit de samedi à dimanche à Delémont ...
Un bancomat a explosé dans la nuit à Delémont

Un bancomat a explosé dans la nuit à Delémont

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Un distributeur automatique de billet a explosé dans la nuit de samedi à dimanche à Delémont dans le Jura. Deux personnes circulant à moto ont été vues quittant les lieux précipitamment.

Le bancomat de la banque Valiant a explosé peu après 04h00 du matin, indique dimanche dans un communiqué la police cantonale jurassienne. La porte d'accès à la zone du distributeur a volé en éclat, projetant des débris dans la rue sur plusieurs mètres. La police souligne que malgré la présence d'individus dans la zone, aucun blessé n'est à déplorer.

Les dégâts matériels sont en revanche importants à l'intérieur du bâtiment et dans les locaux jouxtant le bancomat. Un constat d'usage d’explosif a été effectué sur place par les services de la police cantonale jurassienne, secondés par le Ministère public de la Confédération (MPC), les enquêteurs fédéraux de fedpol et des spécialistes de la police scientifique de Zurich.

Les investigations sont en cours sous la direction du MPC afin de déterminer les faits ainsi que le préjudice subi, écrit la police. Elle invite également toute personne ayant des éléments à apporter dans cette affaire.

/ATS
 

Actualités suivantes

A Martigny, un colloque pour les 30 ans des droits de l'enfant

A Martigny, un colloque pour les 30 ans des droits de l'enfant

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 10:03

A Martigny, un colloque pour les 30 ans des droits de l'enfant

A Martigny, un colloque pour les 30 ans des droits de l'enfant

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 10:05

Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 08:11

Suisse: un projet présumé d'attentat a été déjoué

Suisse: un projet présumé d'attentat a été déjoué

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 01:57

Articles les plus lus

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 11.10.2025 - 18:16

Suisse: un projet présumé d'attentat a été déjoué

Suisse: un projet présumé d'attentat a été déjoué

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 01:57

Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 08:11

A Martigny, un colloque pour les 30 ans des droits de l'enfant

A Martigny, un colloque pour les 30 ans des droits de l'enfant

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 10:05

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 11.10.2025 - 18:16

Manifestation pro-palestinienne tendue en ville de Berne

Manifestation pro-palestinienne tendue en ville de Berne

Suisse    Actualisé le 11.10.2025 - 20:25

Suisse: un projet présumé d'attentat a été déjoué

Suisse: un projet présumé d'attentat a été déjoué

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 01:57

Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Sondage: les Suisses favorables à une réduction de la redevance SSR

Suisse    Actualisé le 12.10.2025 - 08:11

Blatten: les maisons épargnées nettoyées par plus de 70 bénévoles

Blatten: les maisons épargnées nettoyées par plus de 70 bénévoles

Suisse    Actualisé le 11.10.2025 - 14:55

Près de 2000 personnes à la manifestation pro-palestinienne à Berne

Près de 2000 personnes à la manifestation pro-palestinienne à Berne

Suisse    Actualisé le 11.10.2025 - 17:39

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 11.10.2025 - 18:16

Manifestation pro-palestinienne tendue en ville de Berne

Manifestation pro-palestinienne tendue en ville de Berne

Suisse    Actualisé le 11.10.2025 - 20:25