Un croissant de lune exceptionnel attendu dans le ciel

Il faudra lever les yeux vers le ciel jeudi soir en Suisse: la Lune apparaîtra sous la forme ...
Un croissant de lune exceptionnel attendu dans le ciel

Un croissant de lune exceptionnel attendu dans le ciel

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

Il faudra lever les yeux vers le ciel jeudi soir en Suisse: la Lune apparaîtra sous la forme d'un croissant extrêmement fin. Ce spectacle ne se produit que tous les 18 ans.

La Lune se lèvera seulement 16,6 heures après le début de la phase de nouvelle lune. C'est assez exceptionnel, a déclaré à l'agence de presse Keystone-ATS Thomas Baer, qui écrit des articles sur l'astrologie pour le magazine Orion de la Société astronomique suisse (SAS). Seul 0,7% de la surface lunaire sera visible.

Le spectacle commencera au coucher du soleil. À Zurich, il sera visible à 18h37, à Genève, quelques minutes plus tard, alors qu'à Davos, il faudra regarder le ciel quelques minutes plus tôt. 'Il ne faut pas s'attendre à ce que le mince croissant de lune saute immédiatement aux yeux jeudi soir, d'autant plus qu'après le coucher du soleil, il faut un certain temps avant que le ciel ne s'assombrisse lentement', a expliqué M. Baer. Il recommande un peu de patience pour la recherche et, bien sûr, des jumelles. La lune se retrouvera sous l'horizon à 19h28.

Petite barque

De plus, jeudi soir, la Lune se trouvera presque à la verticale au-dessus du Soleil. Elle apparaîtra donc couchée, comme une petite barque, comme on la connaît habituellement dans les régions équatoriales.

Sous nos latitudes, le croissant de lune apparaît généralement à gauche lorsque la lune est décroissante, et à droite lorsqu’elle est croissante. Une autre règle mnémotechnique compare la forme de la Lune aux parenthèses, c'est-à-dire aux caractères: parenthèse fermée ')' signifie que la Lune est croissante, parenthèse ouverte '( ' qu'elle est décroissante.

/ATS
 

Actualités suivantes

Manque de soutien pour les jeunes proches aidants

Manque de soutien pour les jeunes proches aidants

Suisse    Actualisé le 19.03.2026 - 04:01

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 18.03.2026 - 20:12

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 18.03.2026 - 20:17

Le Parlement veut une peine de prison à vie plus restrictive

Le Parlement veut une peine de prison à vie plus restrictive

Suisse    Actualisé le 18.03.2026 - 18:35

Articles les plus lus

Genève veut que la France accueille une manifestation

Genève veut que la France accueille une manifestation

Suisse    Actualisé le 18.03.2026 - 15:53

Le Parlement veut une peine de prison à vie plus restrictive

Le Parlement veut une peine de prison à vie plus restrictive

Suisse    Actualisé le 18.03.2026 - 18:35

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 18.03.2026 - 20:12

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 18.03.2026 - 20:17

Naissance d'une petite girafe du Kordofan au zoo de Bâle

Naissance d'une petite girafe du Kordofan au zoo de Bâle

Suisse    Actualisé le 18.03.2026 - 13:29

Genève veut que la France accueille une manifestation

Genève veut que la France accueille une manifestation

Suisse    Actualisé le 18.03.2026 - 15:53

Le Parlement veut une peine de prison à vie plus restrictive

Le Parlement veut une peine de prison à vie plus restrictive

Suisse    Actualisé le 18.03.2026 - 18:35

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 18.03.2026 - 20:17

Le National en voie de décourager les visites aux urgences

Le National en voie de décourager les visites aux urgences

Suisse    Actualisé le 18.03.2026 - 12:35

Naissance d'une petite girafe du Kordofan au zoo de Bâle

Naissance d'une petite girafe du Kordofan au zoo de Bâle

Suisse    Actualisé le 18.03.2026 - 13:29

Genève veut que la France accueille une manifestation

Genève veut que la France accueille une manifestation

Suisse    Actualisé le 18.03.2026 - 15:53

Contre-projet à l'initiative neutralité: les sénateurs persistent

Contre-projet à l'initiative neutralité: les sénateurs persistent

Suisse    Actualisé le 18.03.2026 - 18:47