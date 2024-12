Un décès sur deux lié à une maladie cardiovasculaire ou un cancer

En 2023, 71'822 personnes sont décédées parmi la population résidante en Suisse. Les maladies cardiovasculaires restent la cause la plus importante des décès (28%), devant les cancers (24%).

Suivent les démences (9%), les maladies respiratoires (7%) et les causes externes comme les accidents et les actes de violence (6%), selon les chiffres publiés lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Pour la première fois depuis 2020, le Covid-19 (2%) n’a plus figuré parmi les cinq causes de décès les plus fréquentes.

Au total 35'109 hommes et 36'713 femmes sont décédés en Suisse, à un âge moyen respectivement de 77 et 83 ans. Par rapport à l’année 2019, soit avant le début de la pandémie, on observe une baisse de mortalité de 3,1% chez les hommes et de 5,1% chez les femmes. Les données montrent que les risques de décès de la population suisse ont retrouvé en 2023 leur tendance à la baisse d’avant la pandémie.

/ATS