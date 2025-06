Un deuxième Valaisan, François-Benjamin May, béatifié le 12 juillet

François-Benjamin May deviendra le deuxième bienheureux valaisan reconnu par l'Eglise catholique. La cérémonie se tiendra le 12 juillet à Barcelone. Le 28 janvier, le pape François avait autorisé la publication de décrets ouvrant la voie à la béatification du Bagnard.

En Catalogne, la célébration sera présidée par le cardinal préfet du dicastère de la cause des saints, le Cardinal Marcello Semerearo et co-célébrée par le Cardinal Jean-Joseph Omella, l'archevêque de Barcelone. Jusqu'ici, le seul bienheureux valaisan demeure Maurice Tornay (1910-1949), décédé en martyr au Tibet.

La cérémonie aura lieu en l'église du couvent de saint François de Sales, à proximité de la Sagrada Familia. Une délégation de onze personnes représentera le Val de Bagnes à cette occasion. Elle sera formée de représentants politiques, religieux et de descendants du béatifié, précisent les paroisses de Bagnes, Vollèges et Verbier dans un communiqué, ce lundi.

En visite dans le Val de Bagnes

Avant la prochaine béatification, le postulateur de la cause, le frère Guillermo José Villaréal (Mexique) accompagné de deux de ses confrères Jean-Claude Christe (Suisse) et Ferre (Espagne), passeront trois jours dans le Val de Bagnes. Dès ce lundi et jusqu'à mercredi, ils rencontreront des habitants des villages et des membres des autorités civiles et religieuses, et des descendants de la famille.

En 1889, à 19 ans, le natif de Champsec François-Benjamin May s’expatrie en Espagne, où il se dédie à l’enseignement durant vingt ans. Prenant le nom de religieux de 'frère Lycarion', il fonde deux écoles, à Arceniega puis à Pueblo Nuevo.

Mort en martyr

Le 26 juillet 1909, une émeute dirigée contre la convocation de réservistes envoyés à Melilla, dans le contexte de la guerre du Maroc, s’étend dans toute la ville de Barcelone. Des bandes violentes, considérant l’Église catholique comme une alliée du roi Alphonse XIII, boutent le feu à une cinquantaine d’établissements religieux et à 18 lieux de culte.

Le lendemain, le frère Lycarion est invité avec ses frères à sortir en habit religieux à l’extérieur de son couvent, par un émeutier qui prétend vouloir les protéger. Il sera mortellement atteint par plusieurs balles.

/ATS