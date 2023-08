Un discours militant d'Alain Berset devant les délégués socialistes

Le conseiller fédéral Alain Berset s'est montré incisif et militant à l'occasion du Congrès du PS Suisse, samedi à Bienne. Devant plus de 600 personnes, le Fribourgeois s'est indigné.

Dans son allocution pour son dernier congrès comme conseiller fédéral, le président de la Confédération a évoqué la difficulté à créer une société équitable: 'La crise actuelle du pouvoir d’achat met la cohésion nationale à rude épreuve, même si certains nient cette réalité, arguant que l’inflation recule et que le taux de chômage n’a jamais été aussi bas.'

'Nous devons à tout prix empêcher une baisse des salaires réels dans les branches où les salaires sont déjà bas', a rappelé le Fribourgeois. 'Il s’agit de défendre et d’aider les plus faibles.' Le chef du Département fédéral de l'Intérieur a mis en exergue, outre l’augmentation des prix de l’énergie, des produits alimentaires et les primes d’assurance-maladie l’augmentation des loyers.

'Nous devons nous indigner, renforcer la sécurité sociale, rester optimistes et être capables de procéder à des réformes. Car une société figée ne mène à rien et ne fait qu’amplifier les incertitudes', a-t-il conclu.

Inégalités toujours bien réelles

Autre représentante socialiste au gouvernement, Elisabeth Baume-Schneider est, elle aussi, montée sur l'estrade du Palais des Congrès de Bienne. 'Il n’est pas possible qu’en Suisse, alors que le principe de l’égalité salariale est inscrit dans la Constitution depuis 42 ans, les femmes continuent de gagner en moyenne 18% de moins que les hommes', a rappelé la Jurassienne.

'Depuis l’été 2020, les moyennes et grandes entreprises doivent effectuer tous les quatre ans une analyse de l’égalité salariale. Si ce dispositif ne suffit pas, je proposerai les améliorations nécessaires au Conseil fédéral dans les meilleurs délais.'

Devant le congrès, la conseillère fédérale a fait le point sur sa nouvelle fonction, répondant à sa manière aux attaques de l'UDC sur sa politique d'asile.

