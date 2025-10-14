Un éducateur risque cinq ans pour contrainte sexuelle sur un enfant

Un éducateur d'une institution valaisanne a comparu mardi devant le Tribunal cantonal à Sion. Il est accusé de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Le Ministère public a plaidé pour que sa condamnation à 5 ans de prison soit confirmée.

Un enfant a été scolarisé entre 2003 et 2007 au sein d'une institution du Valais romand, où il dormait en semaine. Durant ces années, l'élève et son éducateur référent ont tissé une relation de grande proximité. Le jeune recevait divers habits de la part de son aîné, afin de lui ressembler physiquement. Il lui a également adressé de nombreux messages affectueux et des marques de tendresse.

En 2020, le jeune homme s'est présenté à la Police cantonale, afin de dénoncer des actes d'ordre sexuel subis durant son enfance, soit une cinquantaine de fellations et de séances de masturbation.

Le prévenu doit répondre d'actes d'ordre sexuel dans une seconde affaire. Il est accusé d'avoir palpé les parties intimes et d'avoir caressé le torse et les cuisses d'un autre enfant de moins de 16 ans,

/ATS