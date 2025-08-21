Un ex-policier zurichois condamné pour vol sur une scène de crime

Un ancien policier zurichois a été condamné jeudi à quinze mois de prison avec sursis pour ...
Un ex-policier zurichois condamné pour vol sur une scène de crime

Un ex-policier zurichois condamné pour vol sur une scène de crime

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Un ancien policier zurichois a été condamné jeudi à quinze mois de prison avec sursis pour vol. L'homme, âgé de 60 ans, était accusé d'avoir cambriolé une maison dans laquelle il était intervenu une semaine plus tôt pour un féminicide.

Le tribunal de district d'Affoltern am Albis (ZH) a assorti la condamnation de cet ancien membre haut placé de la police cantonale d'un sursis de deux ans. Le sexagénaire était accusé d'avoir volé deux porte-monnaie dans une maison individuelle à Knonau (ZH) en juin 2024.

Le montant des deux porte-monnaie n'a pas pu être déterminé avec précision. L'accusé a affirmé qu'il s'agissait de 1400 francs, alors qu'un montant de 3140 francs a été découvert dans son bureau.

L'ancien policier était intervenu une semaine plus tôt dans la maison, où un homme de 80 ans avait tué sa femme avant de se suicider. Le jugement n'est pas encore définitif.

/ATS
 

