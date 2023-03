Un expert externe va étudier la situation fiscale de Valérie Dittli

Le Conseil d'Etat vaudois a demandé une expertise externe sur la situation fiscale de Valérie Dittli, sous le feu des critiques pour avoir attendu 2022 avant d'établir son domicile fiscal dans le canton de Vaud. La ministre des finances approuve cette mesure.

Le mandat a été confié à un avocat et expert fiscal, Me Daniel Schafer, associé à l'étude Lenz & Staehelin à Genève. Son travail portera 'sur l'examen de la domiciliation et sur le contrôle de l'assujettissement à l'impôt pour les années 2016 à 2021 au regard du droit fiscal cantonal et fédéral', a indiqué jeudi le Conseil d'Etat.

Le gouvernement vaudois précise que cette décision a été prise hors de la présence de Valérie Dittli, conformément aux règles de récusation. La principale intéressée se rallie toutefois à cette mesure. 'Bien que non encore élue au Conseil d’Etat à cette période, elle partage la nécessité d'amener des éléments factuels sur ce dossier', poursuit le communiqué.

Le Conseil d'Etat rendra public le résultat de ce rapport d'expertise externe, dans les meilleurs délais.

