Un fumeur pincé dans le train bloque un Intercity

Un fumeur pincé dans un Intercity au départ de Genève bloque des centaines de pendulaires sur la ligne d'un Intercity mardi matin. Immobilisés sur les quais, les voyageurs ont eu pour seule information qu'une intervention des forces de l'ordre était en cours.

'Il s'agissait d'un jeune homme qui est monté en gare de Genève sans titre de transport, a indiqué un porte-parole des CFF à Keystone-ATS. Il fumait dans le train et s'est montré agressif. La police des transports est intervenue pour lui demander de descendre.'

Résultat : le train de 07h42 à Genève a enregistré un retard de 20 minutes. Des centaines de passagers, aussi à Lausanne et Fribourg, en direction de Berne et Zurich ont dû patienter. Le train a été stoppé à Berne et les voyageurs ont dû changer de train pour continuer leur route en direction de Zurich.

Des passagers se rendant à l'aéroport de Zurich ont été particulièrement pénalisés.

