Un heureux gagnant remporte près de 23 millions au Swiss Loto

Le Swiss Loto a fait deux heureux gagnants mercredi. L'un a empoché 22,98 millions de francs ...
Un heureux gagnant remporte près de 23 millions au Swiss Loto

Un heureux gagnant remporte près de 23 millions au Swiss Loto

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

Le Swiss Loto a fait deux heureux gagnants mercredi. L'un a empoché 22,98 millions de francs et l'autre 1 million. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 2, 9, 21, 22, 26 et 35. Le numéro chance était le 3, le rePLAY le 1 et le Joker le 971365.

La cagnotte a été remportée en Suisse alémanique ou au Tessin. Le bulletin du second gagnant a été validé en Valais, précise la Loterie romande. Lors du prochain tirage samedi, 1,5 million de francs seront en jeu.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/

/ATS
 

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