Un homme blessé retrouvé dans la rue dans le canton de Zurich

Un homme blessé a été découvert par un automobiliste vendredi soir sur la route de contournement ...
Un homme blessé retrouvé dans la rue dans le canton de Zurich

Un homme blessé retrouvé dans la rue dans le canton de Zurich

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Un homme blessé a été découvert par un automobiliste vendredi soir sur la route de contournement de Neftenbach (ZH). Il présentait des écorchures et des blessures et il lui manquait une chaussure. Des examens menés à l'hôpital ont confirmé plusieurs fractures.

Dimanche soir, la police n'avait toujours pas pu déterminer comment cet homme de 37 ans a subi des blessures aussi graves, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La victime n'était pas en mesure de donner des informations sur les circonstances de l'incident. Il se peut qu'il ait été impliqué dans un accident.

La police et le ministère public ont lancé un appel à témoins. Pour l'heure, personne ne s'est annoncé, a précisé un porte-parole à Keystone-ATS. La police ne sait 'rien du tout'. La chaussure manquante n'a elle non plus pas été retrouvée.

/ATS
 

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