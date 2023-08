Un inconnu a poignardé mortellement un homme mercredi à la mi-journée dans un bar du quartier nocturne de la Langstrasse, à Zurich. Il est en fuite. La victime a succombé à ses graves blessures sur place, malgré les tentatives de réanimation.

La police de la ville a été alertée peu avant 12h00, indique-t-elle. On ignore encore les causes de l'homicide et le lieu où se trouve le meurtrier présumé. Les recherches sont en cours.

/ATS