Un hydravion s'écrase dans le lac de Zoug

Un hydravion s'est abîmé dans le lac de Zoug. Les forces d'intervention sont sur place avec un important dispositif, a déclaré vendredi après-midi Frank Kleiner, porte-parole des autorités de poursuite pénale, à l'agence de presse Keystone-ATS.

Il confirmait une information du Zuger Zeitung, qui a publié vendredi après-midi une vidéo montrant un avion près de Cham (ZG) s'approchant du lac en décrivant un arc de cercle avant de s'écraser sur sa surface.

En début d'après-midi, Franck Kleiner n'était pas en mesure de donner d'autres informations sur l'accident.

