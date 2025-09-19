Un hydravion s'écrase dans le lac de Zoug

Un hydravion s'est abîmé dans le lac de Zoug. Les forces d'intervention sont sur place avec ...
Un hydravion s'écrase dans le lac de Zoug

Un hydravion s'écrase dans le lac de Zoug

Photo: KEYSTONE/DPA/JULIAN STRATENSCHULTE

Un hydravion s'est abîmé dans le lac de Zoug. Les forces d'intervention sont sur place avec un important dispositif, a déclaré vendredi après-midi Frank Kleiner, porte-parole des autorités de poursuite pénale, à l'agence de presse Keystone-ATS.

Il confirmait une information du Zuger Zeitung, qui a publié vendredi après-midi une vidéo montrant un avion près de Cham (ZG) s'approchant du lac en décrivant un arc de cercle avant de s'écraser sur sa surface.

En début d'après-midi, Franck Kleiner n'était pas en mesure de donner d'autres informations sur l'accident.

/ATS
 

Actualités suivantes

Coupes budgétaires: PLR plutôt satisfaits, Vert-e-s et PS déçus

Coupes budgétaires: PLR plutôt satisfaits, Vert-e-s et PS déçus

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 15:29

L'actuelle secrétaire générale du Centre à la tête de l'OFCOM

L'actuelle secrétaire générale du Centre à la tête de l'OFCOM

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 13:39

Décès du conseiller national UDC Alfred Heer à Zurich

Décès du conseiller national UDC Alfred Heer à Zurich

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 13:41

Le Conseil fédéral veut économiser 2,4 milliards en 2027

Le Conseil fédéral veut économiser 2,4 milliards en 2027

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 13:03

Articles les plus lus

Le Conseil fédéral veut économiser 2,4 milliards en 2027

Le Conseil fédéral veut économiser 2,4 milliards en 2027

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 13:03

L'actuelle secrétaire générale du Centre à la tête de l'OFCOM

L'actuelle secrétaire générale du Centre à la tête de l'OFCOM

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 13:39

Décès du conseiller national UDC Alfred Heer à Zurich

Décès du conseiller national UDC Alfred Heer à Zurich

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 13:41

La première pierre du futur Blatten a été posée

La première pierre du futur Blatten a été posée

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 13:56

L'association de soutien à Pierre Maudet sanctionnée

L'association de soutien à Pierre Maudet sanctionnée

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 12:03

Le Conseil fédéral veut économiser 2,4 milliards en 2027

Le Conseil fédéral veut économiser 2,4 milliards en 2027

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 13:03

Décès du conseiller national UDC Alfred Heer à Zurich

Décès du conseiller national UDC Alfred Heer à Zurich

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 13:41

La première pierre du futur Blatten a été posée

La première pierre du futur Blatten a été posée

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 13:56

La police fédérale doit bénéficier de plus de personnel

La police fédérale doit bénéficier de plus de personnel

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 11:53

L'Université de Berne va réduire son budget de 15 millions par an

L'Université de Berne va réduire son budget de 15 millions par an

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 11:57

L'association de soutien à Pierre Maudet sanctionnée

L'association de soutien à Pierre Maudet sanctionnée

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 12:03

La première pierre du futur Blatten a été posée

La première pierre du futur Blatten a été posée

Suisse    Actualisé le 19.09.2025 - 13:56