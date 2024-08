Un gros incendie s'est déclaré jeudi après-midi à Satigny (GE), a indiqué le service Alertswiss. Une épaisse fumée noire est visible depuis le centre-ville, a constaté une journaliste de Keystone-ATS.

Alertswiss recommande aux personnes directement exposées de fermer leurs portes et fenêtres et d'arrêter la ventilation et la climatisation. Elles sont également appelées à éviter une exposition trop importante.

/ATS