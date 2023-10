Un médecin sur quatre avait 60 ans ou plus fin 2021 en Suisse

Fin 2021, un peu plus d'un médecin sur quatre était âgé de 60 ans ou plus en Suisse. Au total, 25'439 praticiens travaillaient dans les cabinets médicaux et les centres ambulatoires. La relève est surtout féminine: parmi les moins de 45 ans, 61% étaient des femmes.

Au 31 décembre 2021, la Suisse comptait 17'233 cabinets médicaux et centres ambulatoires, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Ils totalisaient 19'004 postes équivalents plein temps.

Une proportion de 28,4% des médecins actifs dans les cabinets médicaux et les centres ambulatoires étaient âgés de 60 ans ou plus. Cette part s'élevait à 25,5% dans les cabinets et les centres de premier recours et atteignait 29,8% dans les cabinets et centres spécialisés ou avec une offre mixte.

Majorité de jeunes femmes médecins

Fin 2021, les cabinets médicaux et les centres ambulatoires employaient 44,3% de médecins femmes. Elles représentaient cependant 60,7% des médecins âgés de moins de 45 ans, contre 39% des médecins âgés de 45 ou plus.

Dans la médecine de premier recours, la part des femmes atteignait 47,9%. Dans les cabinets de médecine spécialisée et avec offre mixte, leur part était de respectivement 41,8% et 44%.

En 2021, dans douze cantons, les cabinets médicaux et les centres ambulatoires avaient la possibilité de s'affilier au dossier électronique du patient (DEP). En Suisse romande, c'était le cas dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Vaud et Valais.

