Un motard perd la vie à Genève en fuyant un contrôle de police

Un motard est décédé vendredi soir à Genève dans une collision avec une voiture alors. L'homme ...
Un motard perd la vie à Genève en fuyant un contrôle de police

Un motard perd la vie à Genève en fuyant un contrôle de police

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Un motard est décédé vendredi soir à Genève dans une collision avec une voiture alors. L'homme tentait d'échapper à un contrôle de police.

L'accident s'est produit peu après 19h20. Le pilote faisait l'objet d'un contrôle par une patrouille de la police municipale sur un parking lorsqu'il a pris la fuite. Le quadragénaire a ensuite heurté une voiture à une intersection. Le motard a chuté et est décédé sur place, malgré l'intervention des secours. La conductrice de la voiture et sa passagère n'ont pas été blessées.

Il s'agit du premier décès sur les routes genevoises en 2026. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du drame.

/ATS
 

Actualités suivantes

Plus de 1000 personnes solidaires avec l'Ukraine à Berne

Plus de 1000 personnes solidaires avec l'Ukraine à Berne

Suisse    Actualisé le 28.02.2026 - 14:41

Wermuth plaide pour l’égalité et contre l’irresponsabilité

Wermuth plaide pour l’égalité et contre l’irresponsabilité

Suisse    Actualisé le 28.02.2026 - 12:15

La journée d'orientation militaire pour les femmes est critiquée

La journée d'orientation militaire pour les femmes est critiquée

Suisse    Actualisé le 28.02.2026 - 09:33

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 27.02.2026 - 21:58

Articles les plus lus

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 26.02.2026 - 21:29

Avocats des Moretti: « personne n'a voulu cette tragédie »

Avocats des Moretti: « personne n'a voulu cette tragédie »

Suisse    Actualisé le 27.02.2026 - 10:28

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 27.02.2026 - 21:58

La journée d'orientation militaire pour les femmes est critiquée

La journée d'orientation militaire pour les femmes est critiquée

Suisse    Actualisé le 28.02.2026 - 09:33

La pauvreté est en diminution dans le canton de Vaud

La pauvreté est en diminution dans le canton de Vaud

Suisse    Actualisé le 26.02.2026 - 15:14

Le nouveau chef du SRC réclame plus de moyens humains et financiers

Le nouveau chef du SRC réclame plus de moyens humains et financiers

Suisse    Actualisé le 26.02.2026 - 15:27

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 26.02.2026 - 21:29

Avocats des Moretti: « personne n'a voulu cette tragédie »

Avocats des Moretti: « personne n'a voulu cette tragédie »

Suisse    Actualisé le 27.02.2026 - 10:28