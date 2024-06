Un nouveau minéral découvert par hasard durant le semi-confinement

Un minéral trouvé il y a un quart de siècle dans les Alpes glaronaises s'est révélé être une espèce inconnue jusqu'ici. La découverte de ce minéral, baptisé 'heimite', doit beaucoup à la pandémie de coronavirus.

Philippe Roth, le scientifique qui avait trouvé cette pierre en 1999 au Grosses Chalttal, l'a ressortie de la cave durant le semi-confinement et l'a étudiée au microscope. Il découvre alors avec stupéfaction que ce minéral ne ressemble à rien de connu, écrit l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) dans un communiqué.

Epaulé par Nicolas Meisser, conservateur au Muséum cantonal des sciences naturelles (Naturéum) de Lausanne, M. Roth mène alors des analyses plus précises de la composition chimique et de la structure cristalline. Ces examens confirment qu'il s'agit bel et bien d'un nouveau minéral.

Les deux hommes ont publié un article dans l'European Journal of Mineralogy.

/ATS