Un peu plus de la moitié des Suisses se feraient vacciner

Un peu plus de la moitié des Suisses (54%) se feraient vacciner volontairement contre le Covid-19, selon un sondage Tamedia publié dans le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Une obligation de vaccination ne convainc en revanche qu'une personne sur trois (32%).

Les personnes âgées de 65 ans et plus sont le groupe d'âge qui se montre le plus volontaire (68%), les 18-34 ans le moins (45%). Parmi les 35-49 ans, 48% seraient prêts à se faire vacciner. Ce taux est de 55% chez les 50-65 ans.

Les femmes se montrent plus réticentes face à la vaccination que les hommes: 48% d'entre elles s'y soumettraient contre 61% des hommes.

Si une majorité de Suisses sont prêts à se faire vacciner sur une base volontaire, ils rejettent en revanche l'idée d'une vaccination obligatoire. Près de deux sondés sur trois (64%) s'y opposent.

Le sondage a été réalisé du 24 au 27 septembre sur les plateformes numériques des titres de Tamedia. 15'342 personnes de toute la Suisse, dont 4043 Romands, y ont pris part. La marge d'erreur est de plus ou moins 1,4%.

/ATS