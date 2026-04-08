Un prévenu refuse de répondre aux questions des procureures

Les auditions d'une partie des neuf prévenus dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana (VS) ont repris ce mercredi. Pas moins de cinq d'entre elles sont prévues en l'espace d'une semaine. Cette troisième série d'auditions a débuté par un refus de s'exprimer.

L'ex-responsable de la sécurité en protection incendie de la commune de Crans-Montana s'est présenté mercredi devant le pool de procureures en charge de l'affaire. Son audition n'aura duré qu'un quart d'heure, l'homme a usé de son droit de ne pas répondre aux questions.

Son adjoint, lors de la période 2020-2024 sera entendu jeudi. Puis il s'agira au tour d'un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle d'être interrogés vendredi.

Président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud sera entendu le 13 avril, deux jours avant l'ancien conseiller communal en charge de la sécurité publique entre 2021 et 2024.

Les prévenus, les nouveaux comme les anciens, doivent répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence.

/ATS