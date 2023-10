Un prix pour la passerelle « Rayon Vert » de Renens (VD)

La passerelle 'Rayon Vert' à Renens (VD) décroche le premier prix du 'Flâneur d'or 2023', distinction attribuée tous les trois ans par l'association Mobilité piétonne Suisse. Le prix, d'une valeur de 10'000 francs, a été remis vendredi au gymnase de Renens.

Le 'Flâneur d'or' vise à mettre à l'honneur des aménagements piétons exemplaires en Suisse. Renens succède au palmarès à Liestal (BL), lauréat en 2020, et avant cela à Bienne, Zurich ou encore Naters (VS).

Inaugurée en 2021, la passerelle du 'Rayon Vert', longue de 150 mètres, relie les places nord et sud de la gare de Renens. Elle a coûté 18,5 millions de francs et offre désormais un accès direct aux quais, mais aussi aux bus, au métro m1 et, à terme, au tram.

Dans un communiqué, le jury explique avoir été 'convaincu par la dimension du projet qui répond à la forte augmentation des flux de passagers mais permet aussi à la gare de jouer pleinement son rôle d’espace public'. Il ajoute avoir été séduit par 'la largeur généreuse de la passerelle' ou encore 'le soin porté au mobilier'.

Pour la municipale de Renens Tinetta Maystre, citée dans le communiqué, la construction du 'Rayon Vert' est le résultat 'd'une vision qui répond aux enjeux climatique et de transfert modal: celle d'une ville consacrant les transports publics et la mobilité douce.'

En tout, 59 projets ont été soumis pour cette nouvelle édition du 'Flâneur d'Or', dont 31 issues de Suisse romande. Outre le premier prix attribué à Renens, Genève (pour la plage des Eaux-vives et le port Noir), Sierre (pour le projet Sous les platanes, la place), Lausanne (pour la rue des Echelettes) et Attalens (pour le réaménagement du centre du village) ont reçu une distinction parmi les dossiers romands.

/ATS