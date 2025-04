Un site unique d'entraînement aux inondations ouvre à Andelfingen

Le tout premier centre d'entraînement en Suisse pour les secours en cas d'inondations est entré en service vendredi à Andelfingen (ZH). Une tour en béton culminant à 23 mètres y déverse 350'000 litres d'eau, inondant trottoirs, caves et garages souterrains fictifs.

L'installation permet de simuler le déluge quasi interminable d'un violent orage d'été, surchargeant les canalisations et provoquant des inondations. Au total, 500 litres d'eau par seconde sont déversées en circuit fermé, du haut de la tour, dans cinq espaces situés dans un sous-sol artificiel.

Sur le nouveau site d'entraînement d'Andelfingen, pompiers et membres de la protection civile apprennent à disposer correctement des sacs de sable, à détourner les flux d'eau et à écarter autant que possible des dégâts matériels et humains. L'installation a coûté 6 millions de francs au canton de Zurich.

Selon le ministre de la sécurité Mario Fehr (sans parti), les troupes d'intervention d'autres cantons pourront aussi s'entraîner à Andelfingen, vu qu'il n'existe aucun aitre site comparable en Suisse. 'En raison du changement climatique, il y aura des inondations de plus en plus régulières. Nous avons donc besoin de possibilités d'entraînement pour exercer les cas réels', ajoute son collègue responsable de l'environnement, Martin Neukom (Vert-e-s)

