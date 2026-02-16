Un snowboardeur de 38 ans meurt dans une avalanche près de Davos

Un snowboardeur de 38 ans a été enseveli et tué par une avalanche dimanche après-midi à Davos (GR). Le Suisse évoluait hors des pistes en compagnie d’une autre personne.

L’avalanche s’est déclenchée vers 13h30 sous le Schwarzhorn, dans le domaine skiable de Parsenn, a indiqué lundi la police cantonale des Grisons. La personne qui accompagnait le sportif enseveli a immédiatement alerté les secours et commencé les recherches pour retrouver le trentenaire. Mais ce dernier n'a pas survécu.

De nombreux secours ont été mobilisés, dont 16 collaborateurs des remontées mécaniques, cinq membres du poste de secours SOS, des sauveteurs du Club alpin suisse (CAS) avec trois chiens de recherche d’avalanches, 20 volontaires, une équipe de la Rega ainsi que la police alpine.

Le trentenaire est déjà la douzième victime d’avalanche de la saison hivernale en cours, selon le site de l’Institut WSL pour l’étude de la neige et des avalanches. Trois amateurs de sports d’hiver ont perdu la vie dans les Grisons, sept en Valais et deux au Tessin.

/ATS