Un squelette de T-Rex valant des millions sera vendu à Zurich

Une vente aux enchères spectaculaire est prévue le 18 avril prochain à Zurich. Pour la troisième fois dans le monde et pour la première fois en Europe, le squelette d'un Tyrannosaurus Rex sera mis en vente.

Pour acquérir ce squelette de 11,6 mètres de long et 3,9 mètres de haut, vieux de 67 millions d'années, il faudra mettre la main à la poche. Selon la Neue Zürcher Zeitung de samedi, le prix de départ est de 5 millions de francs. Le catalogue de la maison de vente aux enchères Koller indique même une fourchette de prix allant jusqu'à 8 millions.

Derrière cette vente aux enchères, intitulée 'Out of This World', se cache un ancien magicien professionnel du nom de Christian Link. La vente comprend également un fragment de météorite et une combinaison d'astronaute.

Le squelette, nommé 'Trinity', a été assemblé à partir de trois exemplaires mis au jour entre 2008 et 2013 dans les formations de Hell Creek et Lance Creek, dans les Etats américains du Montana et du Wyoming. Mais au final, seulement 50% des os sont originaux, ce qui correspond à une bonne valeur, selon le catalogue de la vente.

Exhibé à la Tonhalle

La vente de squelettes de dinosaures à des particuliers ne fait pas l'unanimité. Les scientifiques craignent que cela les prive d'un précieux matériel de recherche.

La maison de vente aux enchères tente de répondre aux critiques. Dans le catalogue, le conservateur du nouveau musée d'histoire naturelle prévu par l'Université de Zurich souligne qu'un tel commerce est comparable au marché de l'art. Tôt ou tard, la plupart des spécimens vendus à titre privé finissent par apparaître dans un environnement accessible au public.

Le squelette sera installé dans la Tonhalle de Zurich dans les semaines à venir. Il pourra y être visité sur rendez-vous à partir du 29 mars.

/ATS