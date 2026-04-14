Un taureau tue un ouvrier agricole à Palézieux-Village (VD)

Un ouvrier agricole a été tué par un taureau mardi matin sur une exploitation à Palézieux-Village ...
Un taureau tue un ouvrier agricole à Palézieux-Village (VD)

Un taureau tue un ouvrier agricole à Palézieux-Village (VD)

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Un ouvrier agricole a été tué par un taureau mardi matin sur une exploitation à Palézieux-Village (VD). La victime, un Polonais de 45 ans, s'est fait charger par l'animal alors qu'il travaillait dans le parc extérieur où se trouvait la bête.

L'employé a été écrasé contre la clôture et piétiné. Malgré une tentative de réanimation, il est décédé sur les lieux de l'accident, indique la police vaudoise dans un communiqué.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour déterminer les circonstances exactes du drame. Les investigations sont menées par les enquêteurs de la gendarmerie.

Quant au taureau, il a été conduit à l'abattoir par son propriétaire.

/ATS
 

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