Un train des RhB heurte des rochers: conductrice blessée

Un train des Chemins de fer rhétiques (RhB) est entré en collision avec des rochers tombés sur la voie à la suite d'un éboulement lundi soir près de Sils am Domleschg (GR). La conductrice de la locomotive a été blessée, contrairement aux 27 passagers, tous indemnes.

L'accident s'est produit lundi vers 19h30. Le train circulait de Tiefencastel (GR) en direction de Thusis (GR) lorsqu'il a heurté des rochers tombés sur la voie ferrée près de Sils am Domleschg. Les blocs de pierre pèsent plusieurs centaines de kilos, a indiqué mardi la police cantonale des Grisons.

Sous l'effet du choc avec les rochers, la locomotive et deux wagons ont déraillé et se sont arrêtés après avoir heurté un poteau de caténaire. La conductrice de la locomotive a été blessée. Elle a été transportée à l'hôpital de Thusis. Les 27 passagers, le chef de train et un membre du personnel de restauration ainsi que deux chiens ont été évacués indemnes par les services de secours.

Le Ministère public des Grisons et le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) ont ouvert des enquêtes pour déterminer les causes exactes de l'accident. La ligne entre Thusis et Tiefencastel est provisoirement fermée. Un service de bus a été mis en place, ont indiqué les RhB.

