Une commission du National veut 100 millions pour les crèches

La commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC) du Conseil national veut soutenir les crèches et autres structures d'accueil extra-familial touchées par la pandémie de coronavirus. Le montant en jeu s'élève à 100 millions de francs.

La commission soutient jusqu'ici les mesures prises par le Conseil fédéral pour atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie de coronavirus, indiquent mercredi les services du Parlement. Des mesures supplémentaires sont toutefois nécessaires.

Ces aides devraient être versées en compensation des contributions que les parents ne versent plus. La commission a accepté par 17 voix contre 7 et 1 abstention d'élaborer une ordonnance parlementaire en ce sens. Elle a également décidé par 17 voix contre 0 et 6 abstentions de déposer une motion pour soutenir les crèches.

Les deux objets parlementaires visent à ce que cantons et Confédération se partagent les coûts. Un crédit de 100 millions de francs est prévu.

La CSEC a sciemment décidé de recourir à ces deux instruments afin de laisser à son homologue du Conseil des Etats la possibilité de suivre la voie qu’elle jugera adéquate. Ce dernière se penchera sur la question vendredi.

/ATS