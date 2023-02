Une commission favorable à l'accueil temporaire de Turcs

Les Turcs et les Syriens, touchés par le séisme dans leur pays, doivent pouvoir rejoindre leurs proches en Suisse pour une durée limitée. La commission de politique extérieure du National enjoint le Conseil fédéral d'agir en ce sens.

Le séisme, survenu en début de semaine passée en Turquie et en Syrie, a été au centre des discussions de la commission. Cette dernière demande au gouvernement d’apporter une aide rapide et non bureaucratique pour permettre aux personnes touchées de rejoindre leurs proches en Suisse pendant l’hiver. La décision est tombée par 16 voix contre 7, indiquent mardi les services du Parlement.

La commission a également abordé la question de la livraison de l'aide humanitaire en Syrie, à travers le seul passage frontalier ouvert depuis la Turquie, ainsi que les opérations de sauvetage dans la région.

Sanctions maintenues

Dans le cadre de ces discussions, deux interventions ont été rejetées. Par 13 voix contre 9 et 2 abstentions, la commission a refusé un postulat visant à évaluer l'impact sur la population civile des sanctions prises par la Suisse à l'encontre de la Syrie, et à les alléger autant que possible, voire à les lever.

Une motion, demandant de ne plus prendre des sanctions ayant un impact sur la population et de lever celles existantes, a elle été rejetée encore plus nettement.

La Turquie et la Syrie ont été frappées par un violent tremblement de terre le 6 février. Le bilan n'a cessé de s'alourdir depuis. Lundi, il a dépassé les 35'000 morts. Selon l'ONU, il pourrait même doubler.

/ATS