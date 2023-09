Une entreprise valaisanne perd des centaines de milliers de francs

Des escrocs ont dérobé plusieurs centaines de milliers de francs à une entreprise valaisanne la semaine dernière. Ils se sont fait passer pour un dirigeant et ont ordonné le paiement de l'importante somme. La police met en garde contre cette 'arnaque au président'.

Plusieurs cas d'escroquerie de ce type ont été dénoncés depuis la mi-septembre, indique la police valaisanne mercredi. Les fraudeurs contactent le service de comptabilité de l'entreprise visée, par e-mail ou téléphone, en se faisant passer pour un dirigeant.

Ils demandent au collaborateur ou collaboratrice de procéder à une importante somme d'argent, prétextant par exemple le rachat confidentiel d'une entreprise ou l'établissement d'un nouveau compte bancaire. Ils insistent pour que le versement reste secret et soit effectué le plus vite possible.

En cas de prise de contact inhabituelle, la police conseille de ne fournir aucune information et de se faire confirmer la demande de paiement par le ou la supérieure. La police recommande également aux entreprises de mettre en place des procédures de contrôle interne.

/ATS