Une expérience de transport d'antimatière menée au CERN

Est-on capable de transporter de l'antimatière dans un camion? C'est à cette expérience, digne d'un scénario de science-fiction, que s'attèlent, mardi, à Genève, des physiciens du CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire).

L'expérience a pour but, tout d'abord, de piéger des antiprotons dans une trappe. Le coffre est ensuite transbordé dans un camion. Le véhicule a pour mission de faire le tour du site du CERN avec son chargement pendant une demi-heure, indique le service de presse du centre de recherche.

Un antiproton est une particule de masse identique au proton, mais dont la charge est inversée. Le proton a une charge positive alors que l'antiproton a une charge négative. Si un antiproton rencontre un proton, ils s'annihilent, dégageant de l'énergie.

La matière forme notre univers. L'antimatière peut être produite artificiellement en petites quantités.

Au regard du faible nombre d'antiprotons transportés par camion, cette expérience ne comporte aucun risque, souligne le service de presse du CERN.

/ATS