Une flotille pour Gaza sur le Léman

Une vingtaine de bateaux ont navigué samedi à la mi-journée sur le Léman en soutien à Gaza, en marge du sommet du G7 à Evian. À côté des voiles flottaient plusieurs dizaines de drapeaux palestiniens.

L’action a démarré vers 12h00 au large de Lausanne. Petit à petit, les embarcations se sont vêtues de leurs drapeaux et banderoles. 'Stop complicity, stop genocide', 'Resist Fascism' ou encore 'NoG7', pouvait-on lire sur plusieurs d’entre elles.

Des fumigènes aux couleurs palestiniennes ont également été allumés sur certains bateaux. En parallèle, les cris des manifestants: 'Free free Palestine'.

Le but de l'opération consistait à 'afficher, face à Evian et au G7, la colère face à la complicité des Etats dans le génocide en cours en Palestine', ont affirmé les organisateurs dans un communiqué. Et de dénoncer plus particulièrement 'l'aide militaire' à Israël.'

Les organisateurs ont revendiqué la présence d’une centaine de personnes issues d’une quinzaine de pays, dont plusieurs personnalités publiques romandes.

/ATS