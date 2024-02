Une graminée valaisanne nommée nouvelle espèce de l'année

De nouvelles espèces de plantes sont encore découvertes en Suisse. Une graminée récemment décrite en Valais a été nommée 'nouvelle espèce de l'année 2024' par la Société suisse de systématique (SSS).

C'est lors d'un travail de terrain que Mary Leibundgut, une botaniste intéressée par la flore alpine, a découvert cette plante particulière, ont indiqué mercredi l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) et la SSS dans un communiqué. La scientifique réalisait des inventaires floristiques dans les plaines inondables en aval du Pas de Lona dans le Val d'Anniviers (VS).

Cette graminée ressemblait à d'autres espèces du genre bien connu Calamagrostis, mais des investigations menées par une équipe de botanistes bernois et fribourgeois, ainsi que des comparaisons avec des spécimens d'herbiers ont confirmé qu'il s'agissait bien d'une espèce nouvelle pour la science. D'après son lieu de découverte, elle a été nommée Calamagrostis lonana.

Seul site en Suisse

'L'espèce est probablement étroitement apparentée à une graminée arctique que l'on trouve très localement en Europe centrale', explique Stefan Eggenberg d'Info Flora au Jardin botanique de l'Université de Berne, cité dans le communiqué. Cette espèce semble limitée à la plaine alluviale du Torrent de Lona et n'a pas été trouvée ailleurs, malgré de nombreuses visites dans la région.

La plaine alluviale de Lona représente une mosaïque unique d'habitats associés aux différents sédiments déposés par le cours d'eau au fil du temps. Ce haut plateau est utilisé depuis longtemps pour le pâturage des moutons et des bovins, et les lits des rivières sont pâturés chaque année fin août et septembre.

Au vu de la situation actuelle, il ne semble pas nécessaire de clôturer la plaine alluviale. Cependant, les spécialistes recommandent de surveiller les conséquences du piétinement à long terme pour garantir la pérennité de la nouvelle espèce. La SSS élit depuis 2015 une 'nouvelle espèce de l'année'.

