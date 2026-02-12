Une grande manifestation pour dénoncer le G7 est prévue à Genève

Un mouvement de résistance s'organise à Genève en vue du Sommet du G7, qui se tiendra du 15 au 17 juin à Evian (F). La coalition No-G7 prévoit d'organiser une grande manifestation le 14 juin pour contre le fascisme et l'impérialisme.

'Nous espérons que le gouvernement genevois travaillera avec nous pour garantir la sécurité de tous lors de cette manifestation que nous voulons pacifiste', a déclaré jeudi devant les médias Françoise Nyffeler, au nom du collectif de la Grève féministe. 'Nous ne voulons pas de provocations', a souligné la militante, rappelant 'les exactions' de la police lors d'une manifestation non autorisée en octobre.

Une quarantaine d'organisations et de partis ont déjà rejoint la coalition No-G7 pour dénoncer la rencontre des sept dirigeants des pays les plus riches au monde. Objectifs: construire et développer une résistance internationaliste aux valeurs qu'ils incarnent, à savoir le capitalisme, l'extrême droite, le racisme, le patriarcat, le masculinisme, le colonialisme ou encore la transphobie.

/ATS