Une jeune femme présidente de la Confédération d'un jour

Une étudiante en droit de 22 ans assume mardi la fonction de présidente de la Confédération d'un jour à l'occasion de la 10e journée internationale des filles. L'action vise à attirer l'attention sur la participation des jeunes femmes à la vie politique.

Bettina Brunner passera une journée dans la peau du conseiller fédéral Ignazio Cassis, indique mardi Plan International. L'organisation de défense des droits des enfants et des filles est à l'origine de l'action #GirlsTakeover qui vise à permettre aux jeunes femmes du monde entier de prendre l'initiative le temps d'une journée.

'Les jeunes femmes doivent occuper des postes de direction politique afin qu'elles participent aux décisions et qu'on ne décide pas uniquement pour elles', estime Bettina Brunner, citée dans le communiqué. Dans son rôle du jour, elle ouvrira ainsi une conférence du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), a-t-elle précisé sur les ondes de la radio alémanique SRF.

L'après-midi, l'étudiante pourra aller chercher la nouvelle ambassadrice norvégienne en Suisse et l'accompagner au Palais fédéral. Pour elle, se mettre à la place d'Ignazio Cassis 'est une sorte d'élargissement de l'horizon, tant pour moi que pour lui'.

Enquête globale

Selon une enquête globale menée par Plan International dans le cadre de la Journée mondiale des filles, 96% des Suissesses interrogées estiment qu'il est important d'être actives en politique. Mais moins de la moitié des sondées pensent que leur entourage acceptent qu'elles aspirent à un poste de direction politique au niveau cantonal ou national.

'Seul un tiers des jeunes femmes estiment que les dirigeants politiques actuels agissent dans leur intérêt', poursuit l'ONG. 'Je veux faire savoir à M. Cassis qu'il peut effectivement faire plus pour l'égalité des droits', renchérit Bettina Brunner.

Par son action, Plan International appelle les institutions, les organisations et les individus à donner aux filles et aux jeunes femmes l'accès à des rôles de leadership, à mieux les impliquer et à les encourager. En 2012, l'ONG a obtenu que l'ONU déclare le 11 octobre première Journée internationale des filles.

/ATS