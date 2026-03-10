Une loi-cadre pour mieux lutter contre la violence domestique

La prévention contre la violence domestique et sa répression ainsi que la protection des victimes doivent être uniformisées. Le Conseil des Etats a adopté mardi une motion de Marianne Maret (Centre/VS) demandant la création d'une loi-cadre à cet effet.

Une femme meurt toutes les deux semaines en Suisse des suites de la violence domestique, a rappelé la Valaisanne. Les mécanismes de protection actuels contre la violence domestique sont insuffisants et trop fragmentés.

Une loi-cadre permettra de mettre en place des mesures de protection uniformes dans tout le pays, de fixer des normes contraignantes pour la police, la justice et les services sociaux. La violence domestique répétée et de plus en plus incontrôlée recevra une définition légale, tout comme le féminicide, et les peines encourues seront fixées en conséquence.

S'il n'a pas nié la gravité du problème, Pirmin Schwander (UDC/SZ) a estimé que les instruments existent. Les autorités doivent mieux les appliquer.

Le Conseil fédéral soutenait le texte. Le National doit se prononcer.

/ATS