Une messe à Crans pour rendre hommage aux victimes

Des centaines de personnes assistent dimanche à Crans à une messe présidée par l'évêque de ...
Photo: KEYSTONE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT / POOL

Des centaines de personnes assistent dimanche à Crans à une messe présidée par l'évêque de Sion, Mgr Jean-Marie Lovey, rendant hommage aux victimes de l'incendie de Nouvel An. La chapelle est pleine et de nombreuses personnes suivent la messe à l'extérieur.

Plusieurs représentants religieux ont fait le déplacement, à l'image du président de la Conférence des évêques suisses (CES), Charles Morerod, et de Mgr Alain de Raemy, évêque de Lugano. Le pasteur de Montana Stephan Kronbichler et le président du Synode suisse Gilles Cavin sont également sur place.

Dans l'assemblée figurent des membres du Conseil d'Etat valaisan, le commandant de la police cantonale Frédéric Gisler, la procureure générale Beatrice Pilloud et de l'ambassadeur italien en Suisse Gian Lorenzo Cornado. L'ancienne conseillère fédérale Micheline Calmey-Rey, originaire du Haut-Plateau, est également présente.

Un peu plus de 300 places assises étaient à disposition dans la chapelle Saint-Christophe à Crans. Mais plus d'une centaine de personnes ont aussi assisté à la messe depuis l'extérieur du bâtiment, dans un froid glacial. La communion sera aussi distribuée à l'extérieur.

/ATS
 

