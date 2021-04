Une motocycliste de 25 ans pincée à 159 puis à 261 km/h sur l'A1

La police vaudoise a interpellé et placé en détention mardi passé une motocycliste multirécidiviste. En moins de trois semaines, cette Suissesse de 25 ans a été pincée trois fois, respectivement à 164, 159 et 261 km/h sur l'autoroute A1 entre Genève et Lausanne.

A ces excès de vitesse sur une autoroute limitée à 120 km/h, s'ajoute le fait qu'elle circulait sans permis, celui-ci lui ayant été retiré en juillet 2020 pour une durée de deux ans à la suite d'un autre délit, a indiqué vendredi la police cantonale. Elle circulait par ailleurs parfois avec des plaques d'immatriculation volées.

Mardi soir dernier, une moto était contrôlée à 159 km/h entre Nyon et Rolle sur l'A1. A peine quelques minutes plus tard, elle se faisait à nouveau flasher, à 261 km/h cette fois-ci, entre Gland et Rolle. Ces contrôles par radars fixes s'effectuant sans poste d'intervention, des recherches ont été effectuées afin d'identifier la personne qui pilotait l'engin, explique la police vaudoise.

L'enquête a établi que cette moto avait déjà été contrôlée sur cette même autoroute entre Nyon et Coppet le vendredi 2 avril passé à une vitesse de 164 km/h au lieu des 120 km/h autorisés. Le véhicule circulait à ce moment avec une plaque d'immatriculation volée.

Délit de fuite

Les recherches ont aussi permis d'établir que ce même deux-roues, portant une autre plaque trouvée ou volée le même jour, ne s'était pas arrêté lors d’un contrôle de circulation à Mies le 9 avril dernier et avait pris la fuite.

La personne pilotant l'engin s'est révélée être une Suissesse de 25 ans habitant la région et qui avait déjà fait l'objet d'une procédure Via Sicura en 2020, au cours de laquelle son permis de conduire lui avait été retiré. Elle est également soupçonnée d'être impliquée dans divers délits de dommages à la propriété, toujours selon la police.

Au vu de tous ces éléments, la police s'est rendue à son domicile. Devant son refus d'obtempérer, la porte de son appartement a dû être ouverte de force avant que les policiers ne procèdent à son interpellation, indique-t-elle.

Emmenée au poste de gendarmerie de Morges, cette jeune femme a reconnu l'entier des faits qui lui ont été reprochés. La procureure en charge de cette affaire a ordonné sa mise en détention et le séquestre de sa moto. Une procédure a été ouverte.

