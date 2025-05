Une partie du sommet s'est effondrée au-dessus de Blatten (VS)

Une partie du sommet au-dessus de Blatten (VS) s'est effondrée lundi soir, mais il ne s'agit pas de l'événement majeur attendu, a indiqué un porte-parole de l'état-major régional de conduite du Lötschental.

Entre 150'000 et 200'000 mètres cubes de roche se sont détachés, a déclaré le porte-parole lundi soir à l'agence de presse Keystone-ATS, confirmant les informations du 'Walliser Bote' et de la RTS.

La rupture s'est produite entre 17h00 et 18h00. Pour l'instant, il s'agit de la dernière rupture de cette ampleur, a ajouté le porte-parole. On s'attend toutefois à ce que d'autres morceaux de roche se détachent.

La population évacuée en raison du risque d'éboulement

Aux dernières nouvelles, on s'attend à ce qu'un à trois millions de mètres cubes de matériaux s'effondrent, a déclaré Alban Brigger, chef du service des dangers naturels, lundi après-midi. C'est une question d'heures et pas forcément de jours. 'Notre objectif est que personne ne soit blessé', a-t-il précisé lors d'une conférence de presse.

Le président de la commune de Blatten, Matthias Bellwald, a déclaré devant les médias : 'Il y a cinq jours, personne ne pensait qu'une montagne que nous admirons depuis des années allait bouger'. L'affaissement du Petit Nesthorn s'est rapidement accéléré depuis la semaine dernière et les fissures sont devenues visibles, a-t-il ajouté.

Tout le village a été évacué. On ne sait pas quand les 300 habitants pourront rentrer chez eux. 'Nous espérons que les gens pourront rentrer le plus vite possible dans leur maison', a déclaré Matthias Bellwald.

/ATS