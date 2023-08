Une pointe de flèche faite à partir d'une météorite

Une pointe de flèche datant de l'Âge du bronze trouvée à Mörigen, sur les rives du lac de Bienne, a été fabriquée à l'aide de fer provenant d'une météorite, selon une étude bernoise. Mais surprise, le métal ne provient pas de la météorite de la Montagne de Douanne.

La pointe en question, qui fait 39 millimètres de long et pèse 2,9 grammes, est conservée au Musée d'histoire de Berne. Elle a été trouvée au 19e siècle lors de fouilles sur un site palafittique datant de 900-800 avant notre ère, a indiqué mercredi le Musée d'histoire naturelle de Berne, qui a conduit cette recherche.

De tels objets en métal provenant de météorites et datant d'avant le début de l'Âge du fer (800 avant J.-C.) sont très rares: on en compte 55 pour toute l'Eurasie et le continent africain. Les scientifiques ont donc voulu savoir si la pointe de flèche provenait de la zone de dispersion de la météorite de la Montagne de Douanne, située à quelques kilomètres de là.

Afin d'éviter d'endommager le précieux artefact, les scientifiques ont eu recours à des techniques de pointe, en collaboration avec l'Institut Paul Scherrer, l'Université de Berne et des confrères allemands. Les analyses ont montré sans l'ombre d'un doute la provenance météoritique du métal, selon ces travaux publiés dans le Journal of Archaeological Science.

Météorite estonienne

A la surprise des chercheurs, la pointe de flèche n'a pas été fabriquée à partir de l'un des quelque 2000 fragments de la météorite de fer tombée sur la Montagne de Douanne il y a 170'000 ans. Elle contient en effet un taux de nickel presque deux fois plus élevé.

Selon les auteurs, la provenance la plus probable au vu de la composition du métal est la météorite de Kaalijarv, tombée vers 1500 avant J.-C. en Estonie et qui a produit plusieurs cratères allant jusqu'à 100 mètres de diamètre. Cela tend à indiquer qu'un commerce de ces fragments s'était développé.

Il se pourrait par conséquent que d'autres objets conservés dans les collections des musées européens soient également de provenance estonienne, concluent les scientifiques, qui suggèrent des analyses dans ce sens. La pointe de flèche de Mörigen sera montrée du 1er février 2024 au 21 avril 2025 dans le cadre de l'exposition 'Place au bronze!' au Musée d'histoire de Berne.

/ATS