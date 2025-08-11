Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une personne a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Une personne a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams lundi soir. Elle a coché les six bons numéros 10, 11, 15, 20, 27 et 38, a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté dans l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé 'dream'. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

