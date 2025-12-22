Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une personne chanceuse en Suisse a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ...
Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Une personne chanceuse en Suisse a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams lundi soir. Elle a coché les six bons numéros 4, 11, 24, 27, 34 et 35, a annoncé la Loterie romande. Le pactole a été remporté dans le canton de Vaud.

Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé 'dream'. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

https://jeux.loro.ch/games/eurodreams

/ATS
 

Actualités suivantes

Fribourg: Jean-François Steiert satisfait de sa présidence

Fribourg: Jean-François Steiert satisfait de sa présidence

Suisse    Actualisé le 22.12.2025 - 16:20

Les hospitalisations d'urgence augmentent fortement en hiver

Les hospitalisations d'urgence augmentent fortement en hiver

Suisse    Actualisé le 22.12.2025 - 10:46

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité

Suisse    Actualisé le 22.12.2025 - 10:34

Un tribunal zougois accepte une plainte climatique contre Holcim

Un tribunal zougois accepte une plainte climatique contre Holcim

Suisse    Actualisé le 22.12.2025 - 06:05

Articles les plus lus