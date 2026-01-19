Une tempête solaire provoque des aurores boréales en Suisse

Des aurores boréales ont illuminé le ciel en Suisse lundi soir, a indiqué MeteoNews sur le ...
Une tempête solaire provoque des aurores boréales en Suisse

Une tempête solaire provoque des aurores boréales en Suisse

Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Des aurores boréales ont illuminé le ciel en Suisse lundi soir, a indiqué MeteoNews sur le réseau social X. Elles ont été provoquées par une tempête solaire majeure, qui a commencé à frapper la Terre lundi.

De niveau 4 sur une échelle de 5, la tempête géomagnétique pourrait causer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires, a expliqué le prévisionniste Shawn Dahl, du centre américain de prévision de la météorologie spatiale (SWPC) dans une vidéo. Elle devrait se poursuivre mardi mais perdre en intensité dans la journée.

Bien que le monde ait connu en 2024 une tempête géomagnétique de niveau 5, soit le niveau maximal, pour la première fois depuis 20 ans, la tempête solaire actuelle est la plus puissante observée 'depuis l'année 2003', a indiqué M. Dahl.

En octobre 2003, une tempête solaire 'd'Halloween' avait plongé des pans entiers de la Suède dans le noir et endommagé des infrastructures énergétiques en Afrique du Sud.

Les phénomènes d'une telle intensité sont rares et sont liés à l'activité solaire.

La tempête en cours a ainsi été provoquée par 'une forte éruption solaire qui s'est produite hier', a précisé M. Dahl. Les particules solaires éjectées perturbent le champ magnétique de la Terre, avec parfois pour conséquence ces aurores boréales mais aussi une dégradation des communications à haute fréquence, des perturbations pour les satellites et des surcharges sur le réseau électrique.

La tempête en cours pourrait provoquer des ballets d'aurores boréales, y compris dans des régions où elles ne sont pas habituelles.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le tunnel du Gothard fermé après un accident

Le tunnel du Gothard fermé après un accident

Suisse    Actualisé le 19.01.2026 - 23:54

Le tunnel du Gothard fermé après un accident

Le tunnel du Gothard fermé après un accident

Suisse    Actualisé le 19.01.2026 - 23:58

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 19.01.2026 - 21:36

Portrait de Veronika une vache qui utilise un balai pour se gratter

Portrait de Veronika une vache qui utilise un balai pour se gratter

Suisse    Actualisé le 19.01.2026 - 17:03

Articles les plus lus

Vingt-huit blessés sont toujours hospitalisés en Suisse

Vingt-huit blessés sont toujours hospitalisés en Suisse

Suisse    Actualisé le 19.01.2026 - 16:22

Portrait de Veronika une vache qui utilise un balai pour se gratter

Portrait de Veronika une vache qui utilise un balai pour se gratter

Suisse    Actualisé le 19.01.2026 - 17:03

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 19.01.2026 - 21:36

Le tunnel du Gothard fermé après un accident

Le tunnel du Gothard fermé après un accident

Suisse    Actualisé le 19.01.2026 - 23:58

Roger Nordmann entend « sortir le canton de l'ornière »

Roger Nordmann entend « sortir le canton de l'ornière »

Suisse    Actualisé le 19.01.2026 - 12:44

Vingt-huit blessés sont toujours hospitalisés en Suisse

Vingt-huit blessés sont toujours hospitalisés en Suisse

Suisse    Actualisé le 19.01.2026 - 16:22

Portrait de Veronika une vache qui utilise un balai pour se gratter

Portrait de Veronika une vache qui utilise un balai pour se gratter

Suisse    Actualisé le 19.01.2026 - 17:03

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 19.01.2026 - 21:36

Des drones pour détecter le stress hydrique des forêts suisses

Des drones pour détecter le stress hydrique des forêts suisses

Suisse    Actualisé le 19.01.2026 - 10:47

Un supporter du FC Sion perd la vie en plein match de Super League

Un supporter du FC Sion perd la vie en plein match de Super League

Suisse    Actualisé le 19.01.2026 - 11:44

Roger Nordmann entend « sortir le canton de l'ornière »

Roger Nordmann entend « sortir le canton de l'ornière »

Suisse    Actualisé le 19.01.2026 - 12:44

Vingt-huit blessés sont toujours hospitalisés en Suisse

Vingt-huit blessés sont toujours hospitalisés en Suisse

Suisse    Actualisé le 19.01.2026 - 16:22