Une tourte au kirsch zougoise entre dans le livre des records

La tourte au kirsch de 241 kilos confectionnée en janvier par une confiserie zougoise est apparemment la plus grande du monde. Elle entre dans le livre Guiness des records.

Le livre Guiness des records à Londres a confirmé l'entrée de la tourte dans le livre des records, a annoncé lundi la confiserie Speck, à Zoug. Elle avait été confectionnée à l'occasion du 125e anniversaire de la confiserie.

Quelque 100 litres de kirsch, 18 kilos de beurre, 23 kilos de farine et plus de 900 oeufs ont été nécessaires à la réalisation de la tourte de plus de 4m de diamètre. Dix confiseurs ont été mobilisés pour la confectionner. Une fois l'oeuvre terminée, elle a été partagée en 3300 morceaux qui ont été distribués aux passants.

La tourte au kirsch zougoise a été inventée en 1915. Chaque année, quelque 250'000 d'entre elles sont produites dans le canton de Zoug.

/ATS