Urs Loher sera le prochain chef de l'armement

Urs Loher dirigera l’Office fédéral de l’armement (armasuisse) dès août 2023. Ce colonel, qui a travaillé au Département fédéral de la défense (DDPS) et dans des entreprises spécialisées dans la sécurité, va remplacer Martin Sonderegger, qui prendra sa retraite.

M. Loher a indiqué devant les médias vouloir miser sur 'des cycles d'innovations courts grâce à des processus d'approvisionnements agiles et légers' pour répondre 'aux exigences actuelles et futures de l'armée suisse et son grand besoin de renouvellement'.

La conseillère fédérale Viola Ahmerd a loué sa grande expérience tant au sein du DDPS qu'au sein du secteur privé. Le processus de sélection a montré qu’Urs Loher, de par sa formation, son parcours professionnel et sa longue expérience de l’industrie de l’armement et du DDPS, avait le profil idéal.

Selon le DDPS, le futur directeur est doté d'une bonne compréhension du système de la politique de sécurité de la Suisse et d'une expérience de l'acquisition de biens technologiques complexes. Au total, la commission chargée de nommer le successeur de M. Sonderegger avait retenu 34 candidats, dont une seule femme.

M. Loher est âgé de 56 ans. Après des études à l'EPFZ, il a travaillé pendant près de 10 ans au DDPS. Il est notamment engagé en 2009 en tant que responsable des systèmes de conduite et d'exploration au sein d'armasuisse. M. Loher oeuvre ensuite pour Rheinmetall Air Defence SA et Thales Suisse, où il occupe le poste de CEO depuis 2019.

M. Sonderegger quitte lui le DDPS après plus de 35 ans. Il dirige armasuisse depuis 2015.

Le chef de l'armement est chargé du développement, de l'évaluation, de l'acquisition et de l'élimination des systèmes et du matériel de l'armée et d'autres clients, ainsi que de la planification et de l'acquisition de l'immobilier pour le DDPS.

