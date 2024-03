VS: Recours déposé contre les résultats du vote sur la Constitution

Le 3 mars dernier la population valaisanne a largement rejeté le projet de nouvelle Constitution qui lui était soumis. Mais, à l'aune des résultats détaillés d'une commune, ce refus ne 'reflète pas la volonté des citoyens'. Un recours a été déposé.

'On veut que citoyennes et citoyens sachent exactement ce qui s'est passé lors de ce vote et combien de personnes ont dit 'oui' au changement', explique à Keystone-ATS Cilette Cretton, députée à la Constitutante pour le groupe Appel Citoyens, revenant sur une information parue sur le site du Temps. Signataire officielle du recours, elle est soutenue 'par des représentants de tous les partis, hormis l'UDC', ajoute-t-elle. Le texte a été déposé hier auprès du Grand Conseil.

'Le résultat semble peut-être clair, mais il ne reflète pas l’expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens', comme le garantit la Constitution fédérale, poursuit celle qui veut faire la lumière sur la manière dont 'les scores ont été établis'. Selon elle, la complexité du bulletin de vote est en cause.

/ATS