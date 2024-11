VS: Révision de la loi sur les violences domestiques sous toit

Le parlement valaisan a entériné jeudi en une lecture sa révision de la loi sur les violences domestiques. Il a soutenu le nouveau texte par 98 voix contre 19. Seule l'UDC s'y est opposée.

'Satisfaits', Le Centre du Valais romand, le PLR, le PS et les Vert-e-s ont salué une loi qui améliore la situation actuelle. Celle-ci soutient désormais plus efficacement les victimes tout en prenant mieux en charge les auteurs. L'UDC a refusé cette révision jugée, en substance, inaboutie et qui aurait mérité, selon elle, une deuxième lecture.

Cette loi est 'ambitieuse et efficace', a relevé le conseiller d'Etat Mathias Reynard. Elle s'articule autour de cinq grands axes.

/ATS