Valais: Une septuagénaire perd la vie sur l'autoroute

Une Suissesse de 78 ans a perdu la vie, mardi, dans un accident de la circulation. Celui-ci ...
Valais: Une septuagénaire perd la vie sur l'autoroute

Valais: Une septuagénaire perd la vie sur l'autoroute

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Une Suissesse de 78 ans a perdu la vie, mardi, dans un accident de la circulation. Celui-ci s'est produit à la hauteur de Saillon, sur l'autoroute A9.

Pour une raison que l’enquête devra déterminer, le véhicule de la septuagénaire a percuté la berme centrale de l’autoroute, entre Saxon et Riddes, en direction de Sion. 'Les faits se sont déroulés vers 12h45', indique la Police cantonale valaisanne, dans un communiqué diffusé mardi après-midi.

Une procédure de réanimation a été entreprise par le personnel d’une ambulance arrivée fortuitement sur place. La conductrice a ensuite été acheminée par ambulance à l’hôpital de Sion où elle est décédée.

/ATS
 

