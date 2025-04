Valais: des vacances pour les femmes les plus vulnérables

Les Fondations Maurice Machoud et FXB Suisse (François-Xavier Bagnoud) ont choisi de lancer un projet visant à offrir des vacances à des femmes en situation de vulnérabilité. Cette opération 'respiration' débutera le 2 juin.

'Ce nouveau projet vise à offrir un espace de répit, une pause salutaire dans un quotidien difficile, un espace de reconstruction et d’espoir à celles qui en ont besoin, souvent sans oser le demander', ont expliqué les deux partenaires à l'occasion d'une conférence de presse, lundi à Sion.

En Valais, environ 20'000 personnes vivent dans la pauvreté et 14'000 sont exposées au risque d’y tomber, selon des données statistiques d'octobre 2024 de la HES-SO. Ce sont surtout les personnes seules, surtout les femmes, les familles monoparentales et les retraités qui sont les plus touchés par cette précarité. Près d'un quart de cette population (23,4%) qui aurait le droit à l’aide sociale n’y font pas appel, souvent par honte ou méconnaissance de ses droits.

Au bord du Lac majeur

Partant de ce constat, la Fondation Maurice Machoud et FXB Suisse ont donc choisi d'unir leurs forces pour offrir une réponse concrète et innovante. Celle-ci se matérialise par un séjour de huit jours à Stresa, en Italie, dans une maison de vacances, pris en charge par la Fondation Maurice Machoud. Au bord du Lac majeur, les séjours seront proposés d’avril à octobre chaque année. Les premiers débuteront le 2 juin.

«J’ai racheté un appartement de onze pièces à Stresa et j’ai choisi d’en faire un projet social centrer sur le Valais», résume Maurice Machoud. Grâce à ces séjours, 'nous voulons créer un environnement propice au ressourcement, favoriser les échanges et la solidarité, stimuler épanouissement et créativité et leur redonner confiance et espoir', précisent les partenaires.

Jusqu'à huit participants par semaine

Les bénéficiaires de ce projet sont: les femmes en situation de précarité, victimes de violences domestiques, les femmes seniors isolées, les mères seules ou en difficulté et les familles monoparentales. Tous doivent résider en Valais.

Pour mieux atteindre ce coeur de cible, des associations valaisannes travaillant avec ces femmes ont été intégrées au projet, afin de faciliter l’inscription des futures participantes. Il s'agit de la Croix-Rouge, de la FAVA (la Fondation Accompagnement Victime Accueil), de la Maisonnée à Sion et de Pro Senectute. La démarche est également ouverte à des personnes qui ne font pas partie de ces associations. Divers ateliers sont prévus sur place tel: cuisine, méditation, relaxation, yoga, tout comme la visite des Iles Borromées.

Jusqu’à huit participantes pourront participer chaque semaine à ce nouveau projet et profiter de vraies vacances, de manière autonome et indépendante, avec ou sans leurs enfants. Le coût total du projet se monte annuellement entre 100'000 et 200'000 francs. Une somme à 100% à la charge de la Fondation Maurice Machoud basée à Sion.

/ATS