Valais: les gens du voyage ont rebroussé chemin, autoroute rouverte

Des gens du voyage ont tenté, mardi matin, de pénétrer avec près de 50 caravanes sur le territoire valaisan, sans annonce préalable. Ils ont été intercepté à Saint-Maurice où l'autoroute A9 est restée fermée jusqu'à 19h15, selon une information de la Police cantonale.

Bloqués durant près de 8h entre les tunnels et la sortie de Saint-Maurice, en direction de Martigny, environ 150 gens du voyage ont fini par rebrousser de chemin avec leurs quelque 50 caravanes et reprendre la direction de la Vue-des-Alpes (NE), d'où ils étaient arrivés précédemment. Ils ont été escortés par des représentants de la Police cantonale vaudoise.

Vers 11h30, plusieurs dizaines de caravanes à plaques françaises, propriétés de gens du voyage circulaient sur l’autoroute A9 depuis le canton de Vaud en direction de Saint-Maurice.

Depuis Villeneuve, les gens du voyage ont refusé les injonctions des polices cantonales vaudoise et valaisanne d’emprunter les différentes sorties. Face à ce comportement, la décision a été prise de bloquer le convoi à Saint-Maurice.

Le Valais ne compte qu'une place officielle dévolue aux gens du voyage. SItuée à Martigny, cette dernière est actuellement totalement occupée. 'Nous ne tolérons pas d’installations sauvages (ndlr: dans le canton)', rappelle la police cantonale valaisanne.

Tentative de location avortée

Afin d’empêcher l’accès au Valais, la police cantonale a alors déployé un important dispositif. Par mesure de sécurité, le tronçon autoroutier a été fermé entre Bex et Saint-Maurice en direction de Sion et entre Martigny et Bex en direction de Vevey. La déviation s’est opérée sur les routes cantonales avec son lot de bouchons, notamment depuis Aigle. Le plan COBRA a été déclenché. Ce plan représente une mobilisation générale de toutes les unités de la police cantonale valaisanne, soit 200 personnes.

Partis plus tôt dans la matinée depuis le canton de Neuchâtel où ils étaient stationnés, ces gens du voyage avaient auparavant contacté le propriétaire d’un champ à Gampel dans le Haut-Valais. Le conseil communal avait refusé cette location. Le propriétaire avait à son tour résilié le contrat passé préalablement avec ces ressortissants français.

