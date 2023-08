Vaud: 384 candidats en lice pour le Conseil National

Dans le canton de Vaud, 384 personnes sont en lice pour obtenir l'un des 19 sièges du canton au Conseil national lors des élections fédérales de cet automne. Treize candidats briguent le Conseil des Etats, où les deux fauteuils sont à repourvoir.

Pour le National, le nombre de candidats est légèrement supérieur à 2019, ce qui constitue un nouveau record. Les intéressés se répartissent sur 22 listes dont l'ordre a été tiré au sort lundi.

Pour le Conseil des Etats, neuf listes ont été déposées, comprenant 13 noms en tout. C'est un peu moins qu'en 2019, où 15 candidats - sur onze listes - s'étaient lancés dans la course.

Actuellement, la députation vaudoise compte 19 élus au National: cinq PS et PLR, quatre Verts, trois UDC et deux Vert'libéraux. Deux sortants ne se représentent pas, la socialiste Ada Marra et l'UDC Jean-Pierre Grin. Aux Etats, Vaud est représenté par Olivier Français (PLR) et Adèle Thorens (Verts), qui ne se représentent pas. Les deux sièges sont à repourvoir.

